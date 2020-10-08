الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يشيد بهيئة النقل ومتابعة أنشطتها الرقابية.أمير تبوك يطلع على سير تنفيذ المشروعات.الأمير مشعل بن ماجد يطلع على المشروعات الصحية.فيصل بن نواف: الإعلام له دور فعال لدعم برامج التنمية.أمير نجران يثمّن جهود الهلال الأحمر في التصدي لكورونا.أمير حائل يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني.أمير جازان يطلع على برامج رئاسة البحوث العلمية والإفتاء.محافظ جدة يُدشّن مشروعات صحية بحضور الربيعة.ملك البحرين: علاقتنا مع المملكة تاريخية راسخة.التـوتـــرات الجيوسياسية تهبط باللـيرة التـركيــة.الصّحة تؤكّد السّيطرة وتحذّر من التّفريط والتّساهل.شاحنتان محملتان بماء زمزم لأبطال الحد الجنوبي.لجنة شورية تناقش مقترح تعديل إحدى فقرات نظام العمل.نجاحات في توطين الوظائف والقضاء على نسبة البطالة بجازان.تفعيل آليات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين.أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد.نزوح نصف سكان قرة باغ وبوتين يلمح لتدخل روسي.كوفيد- 19 يخترق البنتاغون.. ومستويات قياسية في أوروبا.تركيا وإيران.. تحالف قوى الشر.أميركــا تستعـد لفــوضى انتـخــابـية..!.مدينة الألبان.. محور اهتمام مرشحي الرئاسة الأميركية.// يتبع //07:51ت م0010