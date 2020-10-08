وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طموح بلا حدود ) : تولي المملكة اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة السعودية، بصفتها مواطنة شريكة في نهضة الوطن وتنميته، حيث تسعى الحكومة إلى مساهمة الجميع في مشروعات التنمية، وتسارعَ هذا الاهتمام في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومهندس رؤية المملكة 2030 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لتعيش المرأة السعودية عهداً جديداً من التمكين، وتساهم كشريكة فاعلة في عملية البناء والتنمية، ونجحت في القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، بعد أن تمت مراجعة جميع الأنظمة والقوانين لمعرفة مدى استجابتها لتطلعات المملكة في النهوض بالمرأة.وأضافت أن المرأة السعودية تعيش حالياً مرحلة استثنائية على جميع المستويات، وهذه المرحلة دفعت مديرة عام صندوق النقد الدولي قبل أيام، إلى الإشادة بما حققته المملكة من تقدم في توظيف النساء، إضافة إلى تقرير البنك قبل أشهر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، والذي أشار إلى أن المملكة حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وتم تصنيفها كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.وبينت أن دور ومكانة المرأة عبّر عنهما أمس، عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة)، حيث أكد أن مجال حقوق المرأة في المملكة والنهوض بها، يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، وأن من أبرز تلك الإصلاحات والتطورات؛ تعديل عدد من القوانين والأنظمة، لتعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، والتمتع بحقوق الإنسان، وحظر التمييز العنصري.وختمت :منذ إعلان رؤية المملكة 2030، استطاعت المرأة السعودية الوصول إلى العديد من مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت العديد من المناصب الحكومية على المستويين الداخلي والخارجي، وفي القطاع الخاص، حيث تقود المرأة السعودية وتدير العديد من الشركات والبنوك، وحرصت الرؤية على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستثمار وتنمية مواهبها وقدراتها، وجميع محاور الرؤية تستهدف المرأة بشكل مباشر وغير مباشر، عبر تمكينها في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية..// يتبع //07:53ت م0011