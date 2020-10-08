وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إنسانية راسخة ) : في مواقفها وعلاقاتها الدولية تؤكد المملكة دائما على ثوابتها ومنطلقاتها وفق مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، حيث تعد من أكبر الدول المانحة من خلال مبادراتها المباشرة ودعمها للجهود الإنسانية الأممية.وأضافت :لقد أكدت المملكة على منظومة قيمها الإنسانية ، وذلك في بيانها أمام دورة المجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وحرصها على دعمها الرائد لمفوضية اللاجئين على مستوى العالم، ودورها الشامل تجاه جميع القضايا الإنسانية ، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وقيادتها للجهود الدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، من أجل التوصل إلى المزيد من النجاحات المتقدمة للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمنع حصول أية أزمات مستقبلية مشابهة.وختمت:بالتوازي مع ذلك تواصل المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية المتنوعة في عدد من الدول المتضررة، حيث تم توفير مستلزمات وأدوات طبية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وهذا الجهد والبذل الإنساني تواصله المملكة في كل اتجاه بأنحاء المعمورة وسط تقدير دولي واسع.// يتبع //07:59ت م0012