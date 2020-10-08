بيروت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 اكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في 15 من الشهر الجاري.وعرضت إلى إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مرسوما يقضي بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.وأخبرت عن نزوح نصف سكان ناغوروني قره باغ بسبب المعارك العنيفة الذي يشهدها الإقليم ، ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن دعوته إلى وقف المأساة الجارية التي لا يوجد أي مؤشر لتراجع حدتها.وتابعت صحف لبنان حالة الفوضى التي انزلقت إليها دولة قرغيزيا مع محاولات فصائل متنافسة من المعارضة الاستيلاء على السلطة غداة اقتحامهم مقار حكومية مما أدى لاستقالة رئيس الوزراء كوباتبيك بورونوف وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.// انتهى //09:05ت م0015