الكويت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسبايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم ، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد في جلسة خاصة.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على المبايعة جاءت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً.وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: "نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد".// انتهى //10:01ت م0027