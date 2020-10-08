مكة المكرمة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقدّمت صحة مكة المكرمة خدماتها العلاجية والوقائية من خلال منشآتها الطبية لأكثر من 150 ألف مستفيد، وذلك خلال العام الجاري، حيث استقبلت أقسام التنويم 7413 حالة، كما تمت معاينة 44493 مراجعاً في أقسام الطوارئ، وراجع أقسام العيادات الخارجية 84788 مراجعاً.كما تم إجراء 2104 عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها، منها 498 عملية مناظير، و 210 عمليات قسطرة، و 1813 حالة ولادة، و 8730 غسيل دم.// انتهى //10:01ت م0028