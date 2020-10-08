رام الله 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها ونطلب من العالم رفضها كما رفض مشروع الضم، وأن توقف إسرائيل عند حدها في هذا العدوان المتجدد على أرضنا وعلى القانون الدولي.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ، 6 وفيات و510 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية ،فيما أحرق مستوطنون 50 شجرة زيتون في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وأصيب ثلاثة مواطنين ،جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضي حوارة القريبة من مستوطنة "يتسهار".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات نائب وزير خارجية جمهورية بلغاريا بيتكو دويكوف ثبات موقف بلاده من دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل دائم وشامل بناء على مبدأ حل الدولتين والقانون والقرارات الدولية ذات الصلة.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان وزیر شؤون الدیوان الأمیري في دولة الكويت الشیخ علي جراح الصباح، إن أسرة آل صباح، قد باركت تزكیة أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولیا للعهد.ونشرت صحف هذا اليوم خبر تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة تشكيل حكومة جديدة خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الأسبوع الماضي.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا إعلان البنك الدولي، أن جائحة كوفيد-19 ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020 مشدداً على أن الوضع سيشمل عدداً متزايداً من سكان المدن.// انتهى //10:06ت م0030