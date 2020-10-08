القاهرة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تسلمه درع العمل التنموي العربي لعام 2020، على دعم مصر لجهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبى تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك.وسلطت الضوء على تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن توقيع اتفاق السلام السوداني يمثل خطوةٍ فارقة على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان، وإعلانه عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمصر خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة أطر التعاون بين البلدين.وتحدثت عن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 59 مليون دولار، ليبلغ نحو 425ر38 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 366ر38 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق له.وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات ليرتفع اجمالي الإصابات في مصر إلى 104035 حالةً منهم 97492 حالةً خرجت من المستشفيات بعد شفاؤها، و6010 حالة وفاة.ونوهت إلى أن مصادر طبية بريطانية مطلعة حذرت من الإفراط في التفاؤل بشأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا، مستبعدة التوصل إلى لقاح فعال يستوفى معايير السلامة الطبية الصارمة قبل الصيف المقبل.وأخبرت الصحف عن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب نشر أنقرة منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية "أس 400" على البحر الأسود استعدادا لتجربتها.ولفتت إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون حدد منتصف الشهر الحالي موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد بعد فشل المحاولة الأولي لتشكيل "حكومة مستقلين" استجابة لمطالب الشارع اللبناني والأسرة الدولية.// انتهى //10:11ت م0032