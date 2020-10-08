حائل 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساختتمت أمس الدورة التدريبية التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالقسم النسائي بعنوان "دور قائدة المدرسة في معالجة الفاقد التعليمي"، التي أقيمت عن بُعد، بمشاركة فريق عمل فني داعم للدورة برئاسة مشرفة الحاسب الآلي بمكتب شمال حائل نسرين المهوس .وتناولت الدورة التي استهدفت ١٧٣ مشرفة قيادة مدرسية وقائدات المدارس، شرحاً لمفهوم الفاقد التعليمي ودور قائدة المدرسة في معالجته.// انتهى //10:20ت م0033