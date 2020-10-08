أبـها 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقدم "برنامج الطفولة" في المراكز الصحية بمنطقة عسير خدماته لأكثر من 100 ألف مستفيد، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.وأوضحت "صحة عسير" أن برنامج الطفولة يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية، وذلك من خلال متابعة معدل نمو الأطفال في عيادة الطفل السليم وتسجيل عدد من حالات الولادة وتحديد أي عوامل خطورة صحية، والعمل على تقديم الخدمة لهم، والعمل على تشجيع الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات من خلال عيادات الطفل السليم.// انتهى //10:29ت م0034