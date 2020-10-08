‏ نجران 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأقامت جامعة نجران ممثلة في كلية التربية قسم التربية الخاصة، ندوة عن بُعد بعنوان "التمكين والإبداع المهني لمعلمي التربية الخاصة"، حيث استهدفت معلمي ومعلمات التربية الخاصة بتعليم المنطقة.وتناولت المحاضرة مفهوم ومجالات التمكين والإبداع المهني لمعلمي التربية الخاصة ، وأهمية التمكين والإبداع المهني والإنعكاسات التربوية على طلبة ذوي الإعاقة من الموهوبين.// انتهى //10:29ت م0035