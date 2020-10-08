طوكيو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم ، عقب جلسة إيجابية في وول ستريت الليلة الماضية، إذ تلقت معنويات المستثمرين الدعم من آمال بشأن اتفاق جزئي على تحفيز أمريكي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.96 % إلى 23647.07 نقطة، ليحوم قرب مستويات بلغها في 20 فبراير . وتقدم 134 سهما على المؤشر مقابل تراجع 84.وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 % إلى 1655.47 نقطة.// انتهى //10:30ت م0036