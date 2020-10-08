اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
طوكيو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم ، عقب جلسة إيجابية في وول ستريت الليلة الماضية، إذ تلقت معنويات المستثمرين الدعم من آمال بشأن اتفاق جزئي على تحفيز أمريكي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.96 % إلى 23647.07 نقطة، ليحوم قرب مستويات بلغها في 20 فبراير . وتقدم 134 سهما على المؤشر مقابل تراجع 84.
وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 % إلى 1655.47 نقطة.
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