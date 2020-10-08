المدينة المنورة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن سحباً رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع, تشمل تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - الساعة الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.//انتهى//10:32ت م0037