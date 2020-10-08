بروكسل 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسيبدأ ، اليوم ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش ، بزيارة رسمية إلى إثيوبيا .وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الزيارة تركز على كل من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وهي تعكس تعاون الاتحاد الأوروبي الوثيق مع كليهما في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويلتقي بوريل خلال الزيارة برئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي ومحاورين آخرين من الاتحاد الأفريقي ، لمناقشة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والقمة القادمة لعام 2021 ، وكذلك مع الرئيس الإثيوبي سهل وورك زودي ، ورئيس الوزراء آبي أحمد لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا.// انتهى //10:37ت م0039