سياسي/ سمو ولي العهد بدولة الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت ومجلس الأمة
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
الكويت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اليوم ، أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، اليمين الدستورية ولياً للعهد ، وذلك بقصر السيف .
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن سمو أمير دولة الكويت أعرب عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد ، مؤكداً ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه.
كما أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وليًا للعهد.
// انتهى //
10:43ت م
0040