الكويت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأدى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اليوم ، أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، اليمين الدستورية ولياً للعهد ، وذلك بقصر السيف .وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن سمو أمير دولة الكويت أعرب عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد ، مؤكداً ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه.كما أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وليًا للعهد.// انتهى //10:43ت م0040