الرياض 21 صفر1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسحصل معهد الإدارة العامة ممثلاً بمركز الأعمال، على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في مجال التدريب.وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال بالمعهد المهندس عادل الذبياني عن سعادته بحصول المعهد على هذا الترخيص الدولي، الذي يمثل نقلة نوعية في سعي المعهد المستمر لتطوير القوى العاملة المتخصصة في مجالات المحاسبة المالية، وتحقيق الريادة بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.وأوضح أنه وبموجب هذا الترخيص الدولي سيحصل المتدرب المجتاز للاشتراطات والاختبار على شهادة الجمعية في مجموعة من المواد المعتمدة.يذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية هي الهيئة العالمية للمحاسبين المحترفين، وواحدة من المنظمات العالمية الرائدة في مجال المحاسبة المهنية المعترف بها، تأسست عام 1904م، وتقدم مؤهلات المحاسبين القانونيين المعتمدين ومقرها المملكة المتحدة، وتخدم الجمعية أكثر من 227 ألف عضو مؤهل و544 ألف طالب في 179 دولة.// انتهى //10:55ت م0041