أبها 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمن " في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 232 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ من خلال 19 عيادة موزعة في المنطقة.وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:09ت م0071