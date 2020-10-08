سكاكا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على منجزات أمانة المنطقة للعام المنصرم ، وأعمالها المنفذة بمناسبة اليوم الوطني 90 .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً اشتمل على ما قدمته الأمانة من أعمال خلال العام الماضي في إطار تطوير البنية التحتية، والبيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري وصيانة الطرق والمرافق، وإعادة تأهيل الطرق، والارتقاء بالخِدْمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة العمل، ومجال الاستثمار، والمبادرات والمشاركات المجتمعية .كما اطلع سموه على أعمال الأمانة في اليوم الوطني90 وما قامت به جهود مختلفة من خلال الحفل الرئيسي وفي الميادين وإنتاج مواد إعلامية متنوعة .وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " أولت القطاع البلدي اهتمام بالغ ودعم كبير للخِدْمات البلدية وتطوير شبكة الطرق الحضرية وتحسين البيئية العمرانية وَفْق مفاهيم تنموية حديثة، تخدم أهالي المنطقة بما يُسهم في تحقيق التنمية،وذلك وَفْق برامج زمنية محددة تدعمها رؤية المملكة 2030.وشدد سموه على مواصلة تقديم أفضل الخِدْمات والارتقاء بها وَفْق تطلعات قيادتنا الرشيدة ، معرباً عن شكره لأمين المنطقة والعاملين معه في الأمانة وبلدياتها على ما يقومون به من جهود لخدمة المنطقة ومواطنيها .من جانبه أكد المهندس الشرعان أن هذه الأعمال تحققت بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة ومتابعة وحرص سمو أمير منطقة الجوف ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية .//انتهى//12:09ت م0072