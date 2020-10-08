الرياض 21 صفر 1442هـ الموافق 8 أكتوبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لسموه ولياً للعهد.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ أمير دولة الكويت ــ لسموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لسموكم تهنئتنا البالغة وأطيب تمنياتنا الأخوية بموفور الصحة والسعادة لسموكم، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسائلين المولى عز وجل لسموكم التوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //12:11ت م0073