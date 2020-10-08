برلين 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستعادل المنتخب الألماني أمام نظيره التركي بنتيجة 3-3، في المباراة الودية التي جمعتهما في كولن ضمن استعداد المنتخبين لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.وتحفظ مدرب ألمانيا يواكيم لوف على تشكيلة منتخبه بإراحته عدداً من لاعبيه الأساسيين استعدادًا للقاء أوكرانيا السبت المقبل، قبل أن تستضيف سويسرا الثلاثاء المقبل.وانتظرت ألمانيا الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لافتتاح التسجيل عبر اللاعب يوليان دراكسلر، ولم يتأخر الضيوف بالرد وجاء بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني عبر اوزان توفان، وأضاف فلوريان نيوهاوس التقدم مجددًا للمنتخب الألماني في الدقيقة 58، قبل أن يفرض إفيجان كاراجا التعادل في الدقيقة (67).وعاد الألمان للتقدم من جديد حيث سجل لوكا فالدشميدت الهدف الثالث في الدقيقة 81، ليعود المنتخب التركي مجددًا عن طريق اللاعب كينان كرمان بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.// انتهى //12:12ت م0075