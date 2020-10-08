روما 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسحقق المنتخبُ الإيطالي فوزًا على مولدافيا بسداسية نظيفة في إطار استعداد إيطاليا لمسابقة دوري الأمم الأوروبية،وسجل أهداف اللقاء براين كريستانتي (18)، وفرانشسكو كابوتو (23)،وستيفان الشعراوي (30 - 46)، وفيسيسلاف بوسماك (37 ) ودومينيكو بيراردي (72).وأشرك المدرب روبرتو مانشيني تشكيلة شابة خلت نسبيًا من عناصر الخبرة، مع عدم استدعاءه لاعبي نابولي بعد إعلان النادي عن اكتشاف حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد.وتتصدر إيطاليا مجموعتها الأولى في النسخة الثانية من دوري الأمم الاوروبية بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام البوسنة وتفوقها في الثانية بهدف نظيف على هولندا، وتحل الأحد المقبل ضيفة على بولندا قبل أن تستضيف المنتخب البرتغالي في برغامو الأربعاء المقبل.// انتهى //12:25ت م0077