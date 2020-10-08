إسلام آباد 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أكد وقوف بلاده بجانب المملكة العربية السعودية، وتأييد حقها في الدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها.وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف الدول.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث بدأ ينتشر مرة أخرى في بعض المدن ما دفع السلطات الباكستانية إلى تطبيق إجراءات احترازية محددة.وتطرقت إلى إبداء إيطاليا رغبتها في التعاون مع باكستان لتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار وباء كورونا.واهتمت صحف الخميس باتفاق باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة.وأشارت إلى تأكيد باكستان دعمها لوحدة أراضي الصين، واعتبار هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.وعرجت على إجراء القوات البحرية الباكستانية تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بهدف تأمين سلامة الطرق التجارية البحرية في المنطقة.وتناقلت أنباء مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق شمال شرقي أفغانستان.وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى إعلان رئيس أذربيجان إلهام علييف بأن بلاده ستعود للحوار مع أرمينيا حول قضية "قره باغ" بعد انتهاء مرحلة النزاع العسكري.// انتهى //12:27ت م0078