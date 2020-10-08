رفحاء 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسنفذت وكالة السنة التحضيرية بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء ممثلة بوحدة الإرشاد الطلابي أمس، دورة تدريبية بعنوان " الاستعداد للاختبارات".ويأتي تنفيذ الدورة ضمن فعاليات وحدة الإرشاد الطلابي التي تحرص على إعداد الطلبة لمرحلة الاختبارات النصفية.كما قامت وكالة السنة التحضيرية بتنفيذ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتأكد من جاهزية الطاقم التعليمي للتعامل مع الاختبارات الالكترونية على منظومة البلاك بورد.// انتهى //12:28ت م0079