عام / "الاستعداد للاختبارات" دورة تدريبية بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
رفحاء 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
نفذت وكالة السنة التحضيرية بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء ممثلة بوحدة الإرشاد الطلابي أمس، دورة تدريبية بعنوان " الاستعداد للاختبارات".
ويأتي تنفيذ الدورة ضمن فعاليات وحدة الإرشاد الطلابي التي تحرص على إعداد الطلبة لمرحلة الاختبارات النصفية.
كما قامت وكالة السنة التحضيرية بتنفيذ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتأكد من جاهزية الطاقم التعليمي للتعامل مع الاختبارات الالكترونية على منظومة البلاك بورد.
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