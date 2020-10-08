الباحة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بلجرشي أمس, مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور".وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي أهمية الحملة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.// انتهى //12:32ت م0080