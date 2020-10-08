الجزائر 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حديث مع إحدى الصحيفة الفرنسية، من أن وثيقة الدستور الجديد للجزائر تضم مطالب التغيير العميق لنظام الحكم مثلما رفعها الجزائريون في مسيرات الحراك الشعبي السلمي العام الماضي.وأشارت إلى إعلان قيادة الجيش الجزائري عن جاهزية أجهزتها الأمنية والعملياتية لتوفير الأمن خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور والمقرر إجراؤه يوم أول نوفمبر المقبل.وأخبرت صحف الخميس عن بدء رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، مبرزة أن ملفات التعاون الأمني والاقتصادي ومحاربة الهجرة غير الشرعية تتصدر مباحثاته مع الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع في منطقة ناغورنو كاراباخ، الواقع تحت سيطرة أرمينيا، أمس، عن مقتل 40 عنصرًا من جنودها، ما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 280 منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر الماضي.// انتهى //12:32ت م0081