باماكو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأفرجت السلطات الانتقالية في مالي عن 12 مسؤولًا مدنيًا وعسكريًا، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي، الذين اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب اليوم، في بيان صادر عنها: "إن المفرج عنهم سيظلون في تصرّف القضاء إذا لزم الأمر".وتم الإفراج عن كل من رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبيني، وعدد من الجنرالات .// انتهى //12:38ت م0082