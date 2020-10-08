فيينا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقلب المنتخب النمساوي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2 - 1 على نظيره اليوناني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسيرتهما في بطولة دوري أمم أوروبا.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم كونستانتينوس فورتونيس بهدف للمنتخب اليوناني في الدقيقة 63، ليرد المنتخب النمساوي بهدفين أحرزهما أدريان جربيتش وكريستوف بومجارتنر في الدقيقتين 77-80.// انتهى //12:42ت م0083