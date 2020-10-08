رياضي / مباراة ودية: المنتخب النمساوي يقلب تأخره لفوز ثمين على اليونان
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
فيينا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
قلب المنتخب النمساوي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2 - 1 على نظيره اليوناني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسيرتهما في بطولة دوري أمم أوروبا.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم كونستانتينوس فورتونيس بهدف للمنتخب اليوناني في الدقيقة 63، ليرد المنتخب النمساوي بهدفين أحرزهما أدريان جربيتش وكريستوف بومجارتنر في الدقيقتين 77-80.
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12:42ت م
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