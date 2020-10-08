نيقوسيا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستغلب منتخب التشيك على نظيره القبرصي بنتيجة 1-2، في المباراة الودية التي جرت بينهما ضمن استعداداتهما لاستئناف مسيرتهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.وبادر المنتخب التشيكي بالتسجيل عن طريق لاعبه توماس هوليس في الدقيقة 13، ليحرز لويزوس لويزو هدف التعادل لقبرص في الدقيقة 32، فيما سجل فلاديمير داريدا هدف الفوز لمنتخب التشيك في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.ويستعد منتخب التشيك لاستئناف منافسات المجموعة الثانية للقسم الثاني بدوري الأمم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 3 نِقَاط، وبفارق نقطة عن منتخب إسكتلندا صاحب المركز الأول، وذلك بعد مرور أول جولتين من المجموعة.في المقابل، يلعب منتخب قبرص ضمن المجموعة الأولى للقسم الثالث، حيث يحتل المركز الأخير في مجموعته بلا نِقَاط، بعد خسارته أمام منتخبي الجبل الأسود وأذربيجان في أول جولتين بالمجموعة.// انتهى //12:50ت م0085