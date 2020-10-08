الباحة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم, بجولة تفقدية لبلدية محافظة العقيق.وبيّن السواط أن زياراته الميدانية لمحافظات المنطقة تأتي للوقوف ميدانياً على المشروعات والخدمات البلدية والاستماع لاحتياجات المواطنين في سبيل تهيئة المرافق البلدية، والتأكد من توفر وجاهزية جميع الخدمات البلدية المقدمة، مهيبا برئيس ومسؤولي البلديات بمحافظة العقيق سرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.// انتهى //13:53ت م0107