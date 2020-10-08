إسلام آباد 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 316934 حالة، منها 8015 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6544 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 302375 حالة.// انتهى //14:22ت م0108