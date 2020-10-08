نواكشوط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتقديرهما لمواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كافة القضايا التي تهم المملكة.كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //14:26ت م0109