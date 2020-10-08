عرعر 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي التضامن غازي بن مطلق الشمري ، وأعضاء مجلس الإدارة, وذلك بمناسبة تشكيل المجلس مؤخرا .وأكد سموه أهمية أن تعمل الأندية الرياضية على استقطاب المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم، حاثاً منسوبي النادي على مضاعفة الجهود لتطوير النادي ليؤدي دوره المهم والحيوي في تنمية الرياضات الفردية والجماعية بالمحافظة بالاستفادة المثلى من توجهات وزارة الرياضة وخططها ومبادراتها لتطوير الأندية الرياضة والرياضة بجميع أنحاء المملكة ، موجهًا سموه ببناء إستراتيحيات فاعلة لتقدم النادي مرحليًا بعدد من الألعاب الجماعية والفردية وتنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية .ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .// انتهى //14:31ت م0110