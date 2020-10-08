عرعر 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ويمثلها مدير الشؤون الصحية عبدالله بن ولمان العازمي والجمعية التعاونية للخِدْمات الصحية بالمنطقة ، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور نايف بن محمد المعجل .وتستهدف الاتفاقية تعزيز مساهمة القطاع الصحي في التنمية الصحية وتمكين الجمعيات التعاونية الصحية من تقديم خِدْمات صحية وَفْقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وَفْق رؤية المملكة 2030 ، كما تستهدف رفع مستوى جودة الخِدْمات في مجال الرعاية في الخِدْمات الصحية , وتعزيز شمولية الرعاية الصحية .وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج التوعوية والتثقيفية الصحية بالمجتمع وتقديم المساعدات والاحتياجات للمرضى المحولين للجمعية والمساعدة في التنسيق الطبي وتسهيل إجراءات القبول للحالات الطبية .وشدد سموه على أهمية الالتفات لمؤشرات النتائج كمحور رئيس في تطوير المنظومة الصحية بالمنطقة، لاسيما من جهة عدد الإحالات لخارج المنطقة، ومستوى رضى المستفيدين، وعدد الأخطاء الطبية والمخاطر المرتبة عليها، وذلك في إطار الإنفاق السخي الذي تقدمه الدولة رعاها للقطاع الصحي.ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مديرية وزارة الصحة والجمعية التعاونية للخِدْمات للصحية بالمنطقة ، بالالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف استثمار قدرات البلاد الكبيرة للمزيد من القوة الاقتصادية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله .// انتهى //14:35ت م0111