الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الرحالة هادي بن أحمد دايلي، الذي يقوم برحلة برية بواسطة سيارته الخاصة بهدف غرس (1351) شتلة الفل المشهورة بمنطقة جازان عن طريق رحلته من جازان إلى العاصمة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ90 بمسمى "عز بلادي ولائي لمليكي ومجد أجدادي".وأشاد سموه بالمبادرة الوطنية للرحالة دايلي, التي تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية ، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي يعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه .// انتهى //14:38ت م0112