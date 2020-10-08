صامطة 21 صفر 1442هـ الموافق 8 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة خلال الثلاثة الأشهر الماضية 78 جولة رقابية صحية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة الرقابة البلدية التي تنفذها الأمانة ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمقاصف والمحال التجارية ومدى التزامها بتطبيق الشروط الصحية والوقائية.وأوضح رئيس بلدية مركز القفل المهندس مشاري حسن الحاذق أن البلدية ضبطت خلال تلك الجولات 24 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ، وصادرت 18كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة ، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال على الهاتف رقم 940.// انتهى //14:40ت م0113