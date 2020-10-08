الدمام 21 صفر 1442 هـ الموافق 8 أكتوبر 2020 م واستنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بعد غدٍ, افتراضيا الملتقى الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بعنوان "نحو بيئة تعلميّة آمنة في ضوء جائحة COVID-19... الصحة النفسية للجميع".وأوضح مدير عام مركز الإرشاد الجامعي بالجامعة ورئيس الملتقى الدكتور عبد العزيز المطوع أن الملتقى يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية آمنة في جميع قطاعات التعليم سواء المدرسي أو الجامعي أو التعليم بواسطة البيئة الافتراضية "التعلم عن بعد" ودور الأسرة، مبينا أن الملتقى يستضيف نخبة من المتخصصين في مجال علم النفس والإرشاد النفسي والصحة النفسية من المملكة، والكويت، و عُمان، والبحرين والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وأمريكا.وأفاد الدكتور المطوع أن الملتقى يستهدف فئة المرشدين المدرسين والمتخصصين النفسيين، والمرشدين الأكاديميين بالجامعات والأسرة وأهل الاختصاص والمهتمين في مجال الرعاية النفسية، منوها بانعكاسات هذه الجائحة على مستوى الصحة النفسية للأفراد، مبينا أن الملتقى جاء متماشياً مع خطة وزارة الصحة ووزارة التعليم "عودة آمنة".// انتهى//14:40ت م0114