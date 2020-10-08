وارسو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسحقق منتخب بولندا فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب فنلندا بنتيجة 1-5 في المباراة الودية التي جرت بينهما بالأمس في إطار استعداداتهما لاستئناف مسيرتهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وسجل كاميل جروشيسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 10-18-38، فيما أضاف كريستوف بيونتيك الهدف الرابع في الدقيقة 54، وسجل إيلماري نيسكانين هدف فنلندا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم أركاديوز ميليك الأهداف البولندية بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 87.ويستعد منتخب بولندا لاستضافة منتخبي إيطاليا والبوسنة والهرسك يومي 11-14 أكتوبر الحالي، ضمن المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب إيطاليا (المتصدر)، بعد مرور جولتين من المجموعة.في المقابل، يلعب منتخب فنلندا مع ضيفيه منتخبي بلغاريا وإيرلندا، ضمن المجموعة الرابعة للقسم الثاني بالبطولة القارية، ويحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب ويلز صاحب المركز الأول.// انتهى //14:41ت م0115