أبها 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسنظم نادي أبها الأدبي ممثلا في "حلقة اللسانيات والخطاب" التابعة للنادي أمس، محاضرة عبر منصة "زووم" وقناة النادي على اليوتيوب تحت عنوان "نموذج مستعملي اللغات الطبيعية" تحدث فيها الدكتور أحمد عبدالمنعم وأدارها الدكتور يحيى اللتيني.وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور في علم اللسانيات منها التفسير العلمي للنموذج اللغوي وعلاقة اللغة بالعقل ومكونات الدماغ البشري في التواصل الثقافي والاجتماعي، حيث تناول الدكتور عبدالمنعم أثناء المحاضرة، آليات توظيف البرامج الحاسوبية الحديثة في خدمة اللغات ومنها اللغة العربية، مستعرضًا عددا من النظريات العلمية التي تربط بين اللسانيات والتقنية الحديثة.وجاءت المحاضرة ضمن برامج النادي في مبادرة (الثقافة إلى بيتك) التي أطلقها أدبي أبها منذ بدء جائحة كورونا وقدم خلالها العشرات من الفعاليات الثقافية المتنوعة.// انتهى //14:42ت م0116