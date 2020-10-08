حضرموت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بوحدة الـ (PCR) في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضح وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (PCR) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني مطلق الصيعري أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ستحدث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء، مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات.وتأتي هذه المساعدات امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد - 19.// انتهى //14:48ت م0117