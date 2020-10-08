نجران 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسبحث أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي بمقر الأمانة اليوم، مع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني, أوجه التعاون بين الجهتين ومدى تفعيل الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.‪ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وبحث أوجه التعاون بينهما، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده.// انتهى //14:49ت م0118