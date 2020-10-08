الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .وجرى أمس توزيع 74 طنًا و900 كيلو غرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية درديب التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 4,200 شخص.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.// انتهى //14:49ت م0119