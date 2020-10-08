الطائف 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسهنأ رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمناسبة اعتماد مدينة الطائف مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.وأشاد بجهود محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية سعد بن مقبل الميموني، وأعضاء اللجنة، مباركاً لهم ولجميع أبناء المحافظة هذا الإنجاز، الذي جاء ثمرة تعاون جميع القطاعات وعملها بروح الفريق الواحد خدمة للطائف وأبنائها.وعدّ هذا الاعتماد خطوة مهمة للارتقاء بجودة الحياة ورفاهية المواطنين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما يؤهل مدينة الطائف لتكون - صحياً وبيئياً واجتماعياً - نموذجاً وطنياً ناجحاً تقتدي به بقية مدن المملكة.// انتهى //14:55ت م0120