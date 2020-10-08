حجة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر 2020م، ضخ 403,200 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 268,800 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.//انتهى//14:55ت م0121