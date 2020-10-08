الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسينظم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، يوم الاثنين القادم من (8 - 9 ) مساءً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة متخصصين وإعلاميين من المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، وتهدف الندوة إلى مواكبة هيئات الإذاعة والتلفزيون الخليجية للتطور الإعلامي من خلال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستبث مجريات الندوة مباشرة عبر حساب الجهاز على منصة تويتر @GCCGRT.وأوضح مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني أن تنظيم الندوة يأتي في وقت بالغ الأهمية لا سيما مع التطور التقني الإعلامي العالمي في صناعة المحتوى والتفاعل مع الشرائح المستهدفة عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن تنظيم الندوة يأتي امتداداً لجهود الجهاز في تنظيم المهرجانات والفعاليات والندوات الإعلامية بما يحقق الآمال والتطلعات في تطوير صناعة الإعلام الخليجي.ويدير الندوة المتخصص في تقنيات الإعلام التفاعلي، عبد الله مغرم، ويتحدث فيها كل من: الرئيس التنفيذي لمركز التدريب الإعلامي بسلطنة عُمان، الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي، ورئيس تحرير صحيفة أبعاد الرقمية والمهتمة بصحافة الذكاء الاصطناعي، الدكتورة ناهد باشطح، ومدير العمليات والتكنولوجيا في شركة أبو ظبي للإعلام، أحمد المنهالي، والمختص في التسويق والإعلام الرقمي، حاتم كاملي.وسوف تسلط الندوة الضوء على عدد من المحاور التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وفي مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي، وواقع الذكاء الاصطناعي في الإعلام الخليجي والعالمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإعلامية واستخداماتها المستقبلية؛ للوقوف على أهم التوصيات والمقترحات التي تخدم العمل الإعلامي في مجالي الإذاعة والتلفزيون.// انتهى //15:55ت م0151