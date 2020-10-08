الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن قبولها لــ 308 جهات متخصصة في أنشطة تقويم المطابقة المختلفة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية للجودة وضبط أنشطة تقويم المطابقة إضافة إلى دعم التجار والموردين وتيسير العقبات التي تواجههم خلال عمليات الاستيراد للمنتجات.وأشارت إلى أن برنامج قبول جهات تقويم المطابقة بدأ خلال العام 2016م، ووصل إجمالي الجهات المقبولة لدى الهيئة حول العالم (308) جهات حتى سبتمبر 2020 م، من بينها (66) جهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات، و(6) جهات لشهادات المطابقة لنظم الإدارة، و(21) لأنشطة التفتيش، و(56) جهة تقدم أنشطة اختبارات الكفاءة للإطارات، و(134) جهة متخصصة في تقديم اختبارات كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية، إضافة إلى (16) جهة تقدم أنشطة الاختبارات لأدوات ترشيد استهلاك المياه، و(9) جهات تقوم بأنشطة الاختبارات لمتطلبات السلامة بحسب اللوائح الفنية السعودية.وأوضحت المواصفات السعودية أنها تبذل جهوداً كبيرة في متابعة نشاطات الجهات المقبولة طوال فترة سريان القبول لضمان جودة مخرجاتها ومدى التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، كما ألزمت "المواصفات السعودية" الجهات المقبولة في نشاط منح الشهادات للمنتجات بعمل التسهيلات اللازمة لإنجاز طلبات إصدار شهادات المطابقة خلال فترة وجيزة من خلال منصة "سابر" الإلكترونية، وقامت بضبط أسعار دراسة الوثائق الفنية ووضع نطاق محدد لذلك وإلزام الجهات المقبولة بها.// انتهى //16:20ت م0154