المدينة المنورة 21 صفر 1442 هـ الموافق 8 أكتوبر 2020 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي اليوم جامع الميقات " ذي الحليفة" بعد الموافقة الكريمة ببدء العمرة والزيارة.وتضمنت الجولة التفقدية متابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام لإجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية والصحية وأعمال الصيانة والنظافة للجامع لاستقبال الزوار والمعتمرين وفق مراحل وضعت من قبل الوزارة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.وقدم العتيبي خالص شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من خارج البلاد وداخلها .//انتهى//16:23ت م0155