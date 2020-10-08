الدمام 21 صفر 1442 هـ الموافق 8 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبد الله الربيش افتراضياً أمس، حساب الجامعة في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور مدير فرع الوزارة في المنطقة عبدالرحمن المقبل، وعدد من الوكلاء والعمداء بالجامعة.وأكد معاليه خلال الإطلاق، بما توليه الجامعة من اهتمام بالعمل التطوعي، وترسيخه كمفهوم وممارسة في أذهان الطلبة كسلوك وثقافة، مشيرا إلى أن الجامعة تبنت حزمة من الآليات والإجراءات المنظمة لتعزيز العمل التطوعي، وحصد وتوثيق المساهمة في هذا الجانب في خدمة مجتمع الجامعة الداخلي والخارجي وتوسيع مجالاته والتنوع في مناشطه وبرامجه، حيث سعت الجامعة إلى التكامل والتناغم في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي بذلت جهودا في سبيل تأطير العمل التطوعي في المملكة وإطلاق منصة وطنية تعنى برصد وحصر العمل التطوعي، وتنظيم العلاقة بين الجهات المساهمة بالعمل التطوعي.من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، أن هذا التدشين وإطلاق حساب الجامعة في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية يأتي تجسيداً لرؤية المملكة 2030م التي تطمح إلى تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، مبينا أن الجامعة تسعى إلى تقديم العديد من الأنشطة والبرامج والورش واللقاءات والملتقيات من أجل تعزيز ثقافة وروح التطوع لدى منسوبي الجامعة.بدورها أوضحت المدير العام للإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، أن من أهم الأدوار المنتظرة من الجامعة حث منسوبيها من الطلبة ومنسوبي الجامعة إلى فتح حسابات في منصة العمل التطوعي، وعقد ورش عمل ودورات لتعزيز دور التطوع في المجتمع، وتوضيح أهميته في دعم رؤية المملكة 2030 لوطن طموح ومواطن مسؤول، مؤكدة على أهمية استقطاب المتطوعين من داخل الجامعة وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع شغفهم ومهاراتهم، إضافة إلى ضرورة تحفيزهم وشكرهم على جهودهم التطوعية، شارحة آليات عمل منصة العمل التطوعي.// انتهى//16:24ت م0156