نواكشوط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، بالمنسق المساعد لمحاربة التطرف العنيف بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر هاميش الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتم خلال اللقاء التطرق إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.// انتهى //16:32ت م0158