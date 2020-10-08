الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسيلتحق لاعبا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ضاري العنزي ومحمد الناصر بتدريبات فريق ريال سوسيداد الإسباني خلال الأسبوعين القادمين لخوض تجربة فنية جديدة وذلك بناء على الاتفاقية التي تمت بين البرنامج والنادي الإسباني.وتهدف الاتفاقية بين البرنامج وفريق ريال سوسيداد إلى دخول اللاعبين في التمارين اليومية والمباريات، إضافة إلى استفادة البرنامج من المعارف والخبرات والمناهج التدريبية لتطوير مواهب كرة القدم من أجل تحسين أساليب وطرق اكتشاف المواهب وتطويرها.الجدير بالذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يشرف حاليًا على تدريب اللاعبين الشباب تحت 20 عامًا، ويواصل تدريباته اليومية على ملعب معهد إعداد القادة بمدينة الرياض تمهيداً للعودة لمدينة سالو الإسبانية لاستكمال البرنامج الذي يخضع من خلاله اللاعبين على التمارين الصباحية والمسائية والمحاضرات التثقيفية والفنية وفق أفضل المناهج التدريبية، إضافة إلى خوض مباريات مع أفضل الأندية والأكاديميات الأوروبية للخروج بلاعبين أبطال يستطيعون تمثيل المنتخبات الوطنية في جميع المحافل الرسمية.// انتهى //16:34ت م0159