الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسغرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب محمد السهلاوي بمبلغ (50,000) يال لقيامه بنشر تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بتاريخ 27-9-2020م، في قرار قابل للاستئناف.كما أصدرت اللجنة قراراً باعتبار نادي الاتحاد فائزاً على نظيره الشباب ٣-٠ في دوري الناشئين تحت ١٧ عاماً لكرة القدم بعد قبول احتجاجه على مشاركة لاعب الشباب حمود العنزي في اللقاء الذي جمع الفريقين بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٠ في المسابقة ، وإيقاف إداري نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين، عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة ابتداءً من تاريخ الإخطار بالقرار، وتغريم ناديه (25,000) ريال في قرار قابل للاستئناف.// انتهى //16:37ت م0160